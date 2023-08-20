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Haberler Yaşam Psikolojik şiddet yaygınlaşıyor

Psikolojik şiddet yaygınlaşıyor

HABER MERKEZİ
Psikolojik şiddet yaygınlaşıyor

Son zamanlarda psikolojik şiddetin giderek artığını belirten Ağır Ceza Avukatı Cem Duman, şiddet uygulayanın 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.

Günümüzde bu sorunun ciddi anlamda artış göstermesinin bir sorun olduğuna dikkat çeken Avukat Duman, "Psikolojik şiddette fiziksel şiddetten farklı olarak uygulayan kişi mağdur olanı duygusal olarak aşağılar, sindirmeye, cezalandırmaya ve toplumdan soyutlamaya çalışır. Karşıdaki kişiyi ağır ve kırıcı şekilde eleştirmek, istediği şeyi yaptırmak için tehditte bulunmak, karşıdaki kişinin duygularını ihmal edip sadece canı istediğinde iletişime geçmek gibi durumlar psikolojik şiddete örnek olarak verilebilir. Durumla bağlantılı olarak bu husus suç oluşturmaktadır. O yüzden 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilebilir" dedi.

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