Yeni Asır 129 yaşında

Yeni Asır'ın kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, "Asırların eskimez müstesna gazetesi Yeni Asır'ın başarılarına her geçen gün yenilerini ekleyerek, nice kuruluş yıl dönümlerini hep birlikte kutlamayı diliyorum" dedi. Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ise, "Yeni Asır, bundan önceki 129 yılda olduğu gibi tarih içindeki büyük yolculuğuna, iman dolu bir inançla yayın ilkelerinden ödün vermeden, objektif haberciliği ile hem Ege'nin hem de Türkiye'nin güvenilir ve güçlü sesi olmayı sürdürmektedir" diye konuştu.

BAŞARIMIZI TAŞIYACAĞIZ

Selanik'te 19 Ağustos 1895'te Abdurrahman Arif Bey tarafından 'ASIR' adıyla kurulan ve 22 Temmuz 1908'de 'YENİ ASIR' adını alan gazetemiz, 129 yıldır Türkiye'nin en eski ve en büyük gazetesi unvanıyla yayın hayatını başarıyla sürdürüyor. Neredeyse 3 asırdır yayın hayatını sürdürdüğü için belki de dünyanın tek gazetesi olan Yeni Asır, Avrupa'ya açılan ilk pencere olarak tarihi özelliği ve güzelliğini de koruyor. Türk basınının çınarı Yeni Asır'ın 129'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak ile Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, birer kutlama mesajı yayınladı.

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, "Yayın hayatına 1895'te Selanik'te başlayan Yeni Asır; tarihin derinliklerinden gelen saygın kimliğini, ilkeli gazetecilik anlayışını, basınımızdaki müstesna kimliğini daima koruyacak değerli çalışanlarının hizmetleri ve okurlarının desteği ile örnek bir gazete olarak yoluna devam edecektir. Yeni Asır olarak biz de bundan önceki 129 yılda olduğu gibi tarih içindeki büyük yolculuğuna, iman dolu bir inançla yayın ilkelerinden ödün vermeden objektif haberciliği ile hem Ege'nin hem de Türkiye'nin güvenilir ve güçlü sesi olmayı sürdürmektedir. Yeni Asır Gazetesini saygın ve lider gazete haline getiren ve bu başarıyı gelecek yıllara da taşıyacağına inandığım, emeği geçen herkese teşekkür eder, bu başarıların daim olması temennisiyle daha nice kuruluş yıldönümlerini hep birlikte kutlamayı dilerim" ifadelerini kullandı.

YENİLİĞİN, DEĞİŞİMİN VE GELİŞİMİN SEMBOLÜ

TURKUVAZ Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak ise "Türkiye'nin en köklü gazetesi unvanıyla, Türk basın tarihinin öncüsü ve en eski gazetesi olan Yeni Asır'ın 129. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üç asra hitap eden ve Türkiye'nin en büyük bölge gazetesi olan Yeni Asır Gazetesi, başarılı yayın hayatını 2017'den bu yana 81 ilde sürdürmektedir. Sadece bir gazete olarak tanımlamanın ötesinde Türk basınına kazandırdığı ilkler sayesinde yeniliğin, değişimin ve gelişimin sembolü olan Yeni Asır, geçmişten bugüne yayın ilkelerinden ödün vermeden tarafsız habercilik anlayışıyla, Türk halkının gönlünde saygın bir yer edinmeyi başaran nadide bir gazetedir.

Yeni Türk alfabesinin kabulünden sonra Türkçe Alfabe ile basılan ilk Türk Gazetesi olan Yeni Asır, Türkiye'de ilk rotatif baskı ve linotip-entertip dizgi sistemini kullanan, ilk ofset düzene geçen ve ilk spor gazetesini çıkaran yayın olmuştur. Bu ilklerin yanı sıra Türkiye'nin ilk magazin gazetesi olan "Sarmaşık" ekini yayınlayan, fotoğraf ve yazıyı ilk kez aynı anda aynı sayfada çıkartan Yeni Asır, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da önemli bir yer edinmiştir. Bu vesileyle; 129 yıllık başarı öyküsünde emeği geçen, başta ebediyete intikal etmiş Türk gazeteciliğinin değerli basın emekçilerini saygıyla anıyor, tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyor, asırların eskimez müstesna gazetesi Yeni Asır'ın başarılarına her geçen gün yenilerini ekleyerek, nice kuruluş yıl dönümlerini hep birlikte kutlamayı diliyorum" dedi.