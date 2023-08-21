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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci sezonundan ilk kareler geldi

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci sezonundan ilk kareler geldi

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in paylaştığı, proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen ikinci sezonundan ilk kareler geldi.

HABER MERKEZİ

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci sezon ilk kareleri yayınlandı. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi, Karadeniz sahneleriyle yeni sezona damgasını vuracak.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci sezonundan ilk kareler geldi

BÖLGEYE UYGUN ÖZEL KOSTÜMLER TASARLANDI

Dizinin kostüm ve aksesuar aşamasında kalabalık bir ekip uzun ve titiz bir hazırlık süreci yaşadı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci sezonundan ilk kareler geldi

Ekip, bölgenin özel kumaşlarını kullanarak Karadeniz yöresinin geleneksel kostümlerini tasarlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci sezonundan ilk kareler geldi

Kumaşlar aylar öncesinden atölyede hazırlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci sezonundan ilk kareler geldi

Oyuncuların yemenileri ise bölge halkına yaptırıldı. Yöresel kıyafetlerle çay toplayan oyuncular sette keyifli anlar yaşadılar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci sezonundan ilk kareler geldi

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme alıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci sezonundan ilk kareler geldi

Ben Bu Cihana Sığmazam ikinci sezon bölümleriyle yakında Atv'de...

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