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Haberler Yaşam Hasret bitiyor! Esra Erol'da ve Mutfak Bahane yeni sezona başlıyor

Hasret bitiyor! Esra Erol'da ve Mutfak Bahane yeni sezona başlıyor

Atv'nin sevilen ve izleyicileri ekranlara kilitleyen gündüz kuşağı programları Esra Erol'da ve Mutfak Bahane yeni sezon için hazır! Hasret bitiyor. Programlar, 28 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.

HABER MERKEZİ
Hasret bitiyor! Esra Erol’da ve Mutfak Bahane yeni sezona başlıyor

Ekranların sevilen programı Mutfak Bahane yeni sezonu ile bomba gibi geri dönüyor. Birçok yenilikle ekrana dönecek olan Mutfak Bahane, sunucusu Derya Taşbaşı ile sezona merhaba diyecek, sezon boyunca yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Ekranların en başarılı arabulucusu Esra Erol ile yalnız değilsiniz!

"ESRA EROL'DA"

Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da Esra Erol'da bulmaya devam edecek. Pazartesi, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan Erol, yalnız değilsiniz demeye devam edecek.

atv'nin çok konuşulan, gündem oluşturan gündüz kuşağı programları 28 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.

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