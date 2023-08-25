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Haberler Yaşam Atv'nin fenomen dizisi "Aldatmak" ikinci sezon için sete çıktı

Atv'nin fenomen dizisi "Aldatmak" ikinci sezon için sete çıktı

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun bulunduğu, Atv'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın dizisi izleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaşan ilk sezonunun ardından yeni sezon için hazırlıkları tamamladı.

HABER MERKEZİ
Atv’nin fenomen dizisi Aldatmak ikinci sezon için sete çıktı

Atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Aldatmak' dizisi yeni sezon için hazırlıkları tamamladı.

Usta oyuncu Vahide Perçin'in hayat verdiği Güzide karakterinin ailesini bir arada tutmak için verdiği mücadelenin ekrana geldiği 'Aldatmak' ikinci sezonda heyecanı iyice artırıyor. İlk sezonu nefes kesen bir noktada bırakan dizinin nasıl ilerleyeceği büyük merak konusu oldu.

Büyük sürprizlerin yer aldığı 'Aldatmak' ikinci sezonuyla yakında atv'de.

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