Emine Erdoğan Zehra Çiftçi’yi tebrik etti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, lise eğitimini 'Nerede Kalmıştık' projesiyle tamamlayan ve üniversite sınavını ilk girişte kazanan Zehra Çiftçi'ye tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, "Tüm kadınlarımıza çağrımı yineleyerek, ideallerinin peşinden koşmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde lise öğrenimini yarıda bırakan kadınlar için başlatılan "Nerede Kalmıştık" Eğitim Seferberliği Projesinden faydalanan ve aynı zamanda AK Parti Adana Yüreğir İlçe Başkanlığı yönetiminde yer alan 5 çocuk annesi Zehra Çiftçi (45), Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. LİSE son sınıfı okurken nişanlandığını ve bu yüzden okulu bırakmak zorunda kaldığını anlatan Çiftçi, "Sayın Emine Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Benim gibi liseyi yarıda bırakmak zorunda kalan tüm kadınlara ışık oldu. Üniversite diplomamı alır almaz ilk işim Emine Erdoğan'a göstermek olacak" demişti.