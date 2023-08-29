Atatürk’ün notları gün yüzüne çıkıyor

Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığından (ATASE) Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerine devredilen Atatürk Koleksiyonu'nda, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazısı notları dikkati çekiyor.Tasnif süreci tamamlanan Atatürk Koleksiyonu dahil 8 koleksiyon araştırmacılara açıldı.

Belgeler arasında Atatürk'ün 1907'de aldığı Orta Asya Türk tarihi, Hunlar, Göktürkler ve Uygurlarla ilgili de notları yer alıyor. Atatürk'ün, Göktürk Yazıtları'ndan Doğu Türklerine, Türklerin yaşam tarzlarından Kafkasya ve Anadolu'ya gelişlerine ve ilk kurulan Türk devletlerine ait bilgileri, Osmanlıca ve zaman zaman Latince harfleri kullanarak, derlediği görülüyor.

ÖNEMLİ NOTLARI SERGİLENİYOR

TARİHÇİ Prof. Dr. Osman Köse, Atatürk'ün Türk tarihine olan ilgisinden bahsederek, "Atatürk çok kitap okuyan birisiydi. Kitapları okurken kendi el yazısıyla da notlar çıkarırdı. Osmanlıca olarak notları almış ama yer yer Latin alfabesini de kullanmıştır" diye konuştu.