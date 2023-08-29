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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandı

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandı

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in paylaştığı, proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen ikinci sezonunun ilk tanıtımı yayınlandı.

HABER MERKEZİ
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci sezon ilk tanıtımı büyük yankı uyandırdı. Sezona Karadeniz'de merhaba diyen ekip, çektiği tanıtımla gönüllere taht kurdu.

Atmaca kuşu, Karadenizin eşsiz manzaralı yaylası ve altta duyulan tulum sesiyle tüyleri diken diken eden tanıtım, sosyal medyada hayranları tarafından tam not aldı.

Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın başrolü üstlendiği yapımcılığını KYN Yapımevi yaptığı ve yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam'ı yeni sezonda Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv ekranlarında...

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