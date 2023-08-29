Devlet Bahçeli’den Meral Akşener’e seçim yanıtı: ‘Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur’

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimlerle ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, Akşener'in 'Ayrı ayrı seçime girme' çağrısına da yanıt vererek, "Türk siyaset ve demokrasi tarihinin en kritik seçimleri 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta huzur içinde yapılmış, bu kapsamda milli iradenin tecellisiyle yasama-yürütme organları eşanlı ve eşgüdüm halinde tezahür etmiştir" dedi.

'ÇÜRÜK MASA SİYASETİ'

BAHÇELİ şöyle konuştu: "Türk milleti istikrara, aynı şekilde istiklal ve istikbal haklarına sahip çıkma basiret ve dirayetini titizlikle göstermiştir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi teklifiyle beraber kaç ortaklı olduğu meçhul ve muamma hale gelen "çürük masa" siyaseti çuvallamakla kalmamış, kesif bir hezimete uğramıştır. Türk milleti, sömürgeleşmiş ve teslim bayrağını çekmiş fosil zihniyetlere ruhsat vermemiş, itibar etmemiştir."

Meral Akşener'in çağrısına yanıt veren Bahçeli, "Ayrı ayrı seçime girme çağrısının ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur. Bu çağrıyı seslendirenlerin yerel planda işbirliği ve ittifaklara hem açık kapı bırakıp hem de tek başına seçime girmekten bahsetmesi sadece tutarsızlık değil, bununla beraber akıl tutulmasıdır" diye konuştu.