Motokrosçu Kenan Sofuoğlu’nun minik oğlu kaza geçirdi

Motosiklet şampiyonu ve eski AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, motosiklet kazası geçirdi. Kaza sonrası minik Zayn ağlamaya başladı. Baba Sofuoğlu ise Zayn'i önce teselli etti ardından da onunla yarıştı. Sofuoğlu'nun kendi gibi başarılı bir motosiklet yarışçısı olma yolundan ilerleyen Zayn'ın parkurda kaza yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Minik Zayn'ın yeteneği görenleri kendine hayran bırakıyor. Daha önce dron kullanarak ailesine kahve servis eden ve tır kullanan minik Sofuoğlu bu kez de motosiklet kullandığı videoyla viral oldu.