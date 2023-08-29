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Haberler Yaşam Obezite ameliyatıyla hayatı değişti

Obezite ameliyatıyla hayatı değişti

HABER MERKEZİ
Obezite ameliyatıyla hayatı değişti

ULUSAL bir gazetede reklam müdürü olarak görev yapan Özlem Özkulak, aşırı kiloları ile baş edemeyince obezite ameliyatı olmaya karar verdi. Elazığ'da obezite ameliyatına giren Özkulak, kısa zamanda hızla kilo verdi. 110 kilo ile ameliyatı giren Özkulak, 1 yılda 55 kiloya kadar indi. Çalıştığı gazeteden ayrılıp reklam ajansı kuran Özkulak, bu sırada sağlık turizmi ile ilgilenmeye başladı.

Yurt içi ve yurt dışından sağlık turizmi eğitimleri alan Özkulak, Türkiye Sağlık Turizmi Derneği İzmir Temsilciliği'ne seçildi. Halkı, özellikle obezite konusunda bilgilendirmeye adayan Özkulak, Türk doktorları yurt dışına tanıtmak amacıyla 'Find Doctor in Turkey' isimli bir platform kurdu. Dernek ve platform aracılığı ile Türk doktorları dünyaya tanıtan Özlem Özkulak, "Bu projedeki amacımız; para kazanmak değil, biz kendi ülkemizi tanıtmak, yatırımı burada yapmak istiyoruz" dedi.

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