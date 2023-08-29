Pençe Kilit bölgesinden Bitlis’e şehit ateşi düştü

PENÇE - Kilit Operasyonu bölgesinde araziden kayıp, düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın acı haberi, Bitlis'teki ailesine ulaştı.

TÖREN DÜZENLENDİ

PİYADE Sözleşmeli Er Barlık'ın şehit olduğu haberini, merkeze bağlı İçmeli köyünde yaşayan ailesine askeri ve sivil yetkililer verdi. Ailenin yaşadığı eve ve çevresine Türk bayrakları asıldı. Cenazesi Bitlis'e getirilen Şehit Barlık için İl Jandarma Komutanlığı'nda karşılama töreni düzenlendi. Karşılama sırasında güçlükle ayakta duran şehidin babası Servet Barlık'ı, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu teselli etmeye çalıştı. Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık için Bitlis İl jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.