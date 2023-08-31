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Haberler Yaşam Fava nasıl yapılır? İşte pratik fava tarifi...

Fava nasıl yapılır? İşte pratik fava tarifi...

İştah kabartan ve lezzetiyle adından bahsettiren bir tarif olan fava bir diğer adıyla bakla mezesi nasıl hazırlanır? Ege mutfağında oldukça yaygın olarak yapılan favanın malzemeleri nelerdir? Evde pratik bir şekilde fava nasıl yapılır?

HABER MERKEZİ

Fava, bakla tanelerinin kabuğu soyulduktan sonra yapılan zeytinyağlı yemektir. Peki fava nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte pratik fava tarifi...

Fava nasıl yapılır? İşte pratik fava tarifi...

FAVA MALZEEMELERİ

2 bardak kuru bakla

3 bardak su

3 diş sarımsak (dövülmüş)

2 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

1/2 bardak zeytinyağı

1/2 bardak limon suyu

Garnitür olarak zeytin ve maydanoz

(Yağ yerine 1/2 bardak tahin de kullanılabilir.)

Fava nasıl yapılır? İşte pratik fava tarifi...

FAVA YAPILIŞI

Kuru baklayı geceden suda ıslatın ve sonra 3 bardak suda çok eritmeden haşlayın.

Fava nasıl yapılır? İşte pratik fava tarifi...

Baklayı ve diğer malzemelerin tümünü blendere koyun (veya elde iyice karıştırın) ve iki derin servis tabağına alın.

Fava nasıl yapılır? İşte pratik fava tarifi...

Katılaştığında kare kare kesip zeytin ve maydanoz garnitürlü servis yapın. (Tahin zeytinyağı yerine kullanıldığında, nohuttan yapılan 'humus'un bir versiyonu olur, o zaman garnitür olarak kırmızı toz biber de gerekir.)

Fava nasıl yapılır? İşte pratik fava tarifi...

Şimdiden afiyet olsun...

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