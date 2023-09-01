Çirkin saldırı hakkında soruşturma başlatıldı

Marmaray'da bir kadının başörtüsünü açmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüphelinin yakalanması için emniyete talimat verildi. İstanbul'da önceki gün, 28 Şubat zihniyetini ortaya çıkaran bir olay meydana geldi. Kentin en işlek toplu taşıma araçlarından birisi olan Marmaray'da kayda geçen görüntüler 'pes' dedirtti. Tren seyir halindeyken bir şahıs, yanında oturan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Bunun üzerine Marmaray'da bulunan bir genç ise duruma tepki gösterdi. Genç, kadına "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin sen?" diyerek tepkisini dile getirdi. Bu tepki üzerine kadının ise, "Kolunu kırarım" şeklinde yanıt verdiği görüldü. Öte yandan dün sabah saatlerinde olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüphelinin yakalanması için emniyete talimat verildi.