Hudut kartallarımız asla kuş uçurtmuyor

Cumhuriyet tarihinin en sıkı tedbirleriyle korunan hudutlarda Mehmetçik kuş uçurtmuyor. Son 1 haftada sınırı geçmeye çalışan 474 şahıs yakalanırken, bunların 30'u FETÖ'cü olmak üzere 77'sinin terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Son bir haftada 44 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1.146'ya, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 489'a ulaşmıştır. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekâtı'nda bugüne kadar 600 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1.336 silah ve 667.547 mühimmat ele geçirilmiş, 2.192 mayın/ el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 640 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir" diye konuştu.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 474 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 30'u FETÖ mensubu olmak üzere 37'si terör örgütü üyesi 4.291 şahıs hududu geçemeden engellendi. Yıl içinde hudutlarımızdan geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5.756.