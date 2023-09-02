Doğalgaz desteği 13.4 milyara ulaştı

aşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı keşifler sonrası vatandaşa verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinde sözler tutuldu. Nisan ayında tüm doğalgaz ödemelerini devlet karşılarken o tarihten bu güne kadar da 25 metreküp doğalgaz vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor. Bu kapsamda müjdenin verildiği tarihten bugüne kadar toplam 2.7 milyar metreküplük doğalgaz bedeli Hazine tarafından karşılanırken, yapılan toplam destek miktarı 13.4 milyar TL'ye ulaştı. Karadeniz gazında ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.13 TL olduğu düşünüldüğünde Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacak. Devlet ücretsiz doğalgaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına toplamda 43 milyar TL'lik katkıda bulunmuş olacak.