“Benim ciğerim yandı siz de tuzağa düşmeyin”

ÜNİVERSİTELERİN açılmasına sayılı günler kala, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, rektörleri ve farklı şehirlerde okuyan öğrencileri, 'öğrenci evi' adı altında toplayarak örgütlemeye çalışan PKK ve FETÖ gibi törör örgütlerine karşı uyarırken, PKK'nın kaçırdığı üniversite öğrencisi Pınar Biçer'in babası Hacı Biçer de öğrencileri ve aileleri dikkatli olmaya çağırdı.

"KANINA GİRDİLER"

KIZININ eğitim için gittiği Tekirdağ'da PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığını söyleyen baba Biçer, "10 yıldır kızımdan tek bir haber yok. Ne ölüsü var ne dirisi. Bizim ciğerimiz yandı. Tüm anne ve babaları çocuklara sahip çıkması konusunda, öğrencilere ise seçtikleri arkadaşlar konusunda dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Sazlı sözlü çiğ köfte partileri ile sizleri davet ettikleri evlerde tuzağa düşmeyin" ifadelerini kullandı.

KIZINI inşaatlarda çalışarak okuttuğunu söyleyen Hacı Biçer, "Kızımın bunlara hiçbir eğilimi yoktu ama ne yapıp edip kanına girdiler. Benim 10 yıldır en büyük korkum kızımın canlı bomba olması. Polis kapımı çalıp DNA testi için hastaneye götürecek diye ödüm kopuyor. Selahattin Demirtaş başta olmak üzere tüm HDP'liler kamera karşısında şov yapmasın. Dağa kaçırdıkları çocuklarımızı geri göndersin" diye konuştu.

GENÇLER NASIL KANDIRILIYOR?

PKK, canlı bomba ya da dağ kadrosunda militan olarak kullandıkları kızları, üniversitelerden seçiyor. Örgüt gençleri, arkadaş çevresi içinde özel toplantılara sazlı sözlü çiğ köfte partili organizasyonlara davet ediyor. Örgütten bir erkek, genç kızla duygusal yakınlık kuruyor. Ya da bir kız, erkekle. Yapılan toplantıların sıklığı artarken genç kızın, ya da erkeğin örgüte sempati duyması sağlanıyor. Sonra gençler kampa götürülüyor, kamplarda eğitim aldıktan sonra Suriye'deki Rojava ve Kuzey Irak'taki Şengal bölgelerinde IŞİD'e karşı cepheye sürülüyor.

EVLAT NÖBETİ 4'ÜNCÜ YILINDA

ÇOCUKLARININ dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi bugün 4. yılına girdi. Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 364'e yükseldi. Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla sürdürülen oturma eylemi ve güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu çocukların ikna edilmesiyle bugüne kadar 45 aile evladına kavuştu. Yıllarca evlatlarından ayrı kalan anne ve babalar, mücadeleleri sonucu kavuştukları çocuklarını bağırlarına basıyor, eylemi sürdüren Diyarbakır annelerine de sık sık destek ziyaretinde bulunuyor.