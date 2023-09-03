DEAŞ’a askeri malzeme taşıyan hücre çökertildi

TÜRKİYE'NİN ülke güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelesi sınır ötesinde ve yurtiçinde çok yönlü olarak devam ederken, İstanbul'da DEAŞ'a kritik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Polis aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu örgütle bağlantılı 2 kişiyi takibe aldı. Suriye ve Irak'taki çatışma sahasında faaliyet gösteren DEAŞ militanlarına askeri malzeme toplayıp lojistik destek sağladıkları ileri sürülen Kırgızistan ve Suriye uyruklu N.U. ve E.M.K. isimli iki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. DEAŞ mensuplarınca kullanılan evde yapılan aramalarda ise keskin nişancı dürbünü, taktik silah lazerleri ve bu cihazlara ait elektronik materyallerin yanı sıra çeşitli askeri malzemeler ele geçirildi.