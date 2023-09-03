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Haberler Yaşam Mustafa Denizli belgeseli Ekim ayında vizyonda

Mustafa Denizli belgeseli Ekim ayında vizyonda

FATİH ŞENDİL
Mustafa Denizli belgeseli Ekim ayında vizyonda
ADINI Türk futbol tarihine altın harflerle yazdıran ve son olarak Altay"da görev alan 74 yaşındaki teknik adam Mustafa Denizli"nin hayatı belgesel oluyor. Henüz ismi açıklanmayan dijital yayın platformlarından birinde yayınlanacak olan belgeselde, Denizli"nin başarılarla dolu kariyeri ele alınacak. Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e konuşan ünlü teknik adam Mustafa Denizli belgeseli için şimdiye kadar 4 milyon EURO'yu geçen bir masraf yaptıklarını ve yaklaşık iki yıldır bu konu üzerinde çalıştıklarını ve belgeselde birçok sürprizler olacağını belirtti. Denizli 'Bu belgeselde hayatımın her alanından kesitler yer alacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"diye konuştu.
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