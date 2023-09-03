Toplumu sağlıkla buluşturan hafta

Sağlıklı bir toplumun temeli bireylerin iyi bir sağlık bilincine sahip olmaları ve bu bilinci yaşamlarının her alanına yansıtmalarıyla atılır. Bu amaçla ülkemizde 2001 yılından bu yana her yıl 3-9 Eylül tarihleri "Halk Sağlığı Haftası" olarak kutlanıyor. Bu hafta yapılan etkinlikler ve çalışmalar sağlık temasına dikkat çekmeyi, farkındalık oluşturmayı ve insanların sağlık konusunda bilgi düzeyini arttırmayı hedefler. Halk Sağlığı Haftası yalnızca bireylerin değil toplumun da sağlık sorunlarına karşı duyarlılığını artırarak ülkece daha sağlıklı bir geleceğe hazırlanmamıza destek olur. Çünkü sağlıklı bireyler sağlıklı bir toplumu oluşturmaktadır. Peki ya siz bireysel sağlığınız için yeterince önlem alıyor musunuz?

DİYETİSYENLERİN ROLÜ BÜYÜK

Halk sağlığı demek bireyin anne rahminden başlayarak hayatının sonuna kadar olan tüm süreçte sağlıklı bir yaşam sürmesi için yapılan faaliyetlerin tamamıdır. Buradaki asıl amaç; bireylerin hasta olmadan önce korunması, ilaca gereksinim duymadan olası sağlık sorunlarını atlatabilmesi ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Biz beslenme uzmanları da halk sağlığı alanında çalışan en önemli meslek gruplarından biriyiz. Beslenme ve diyetetik hizmetleri; doğru beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi, hastalıkların önlenmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması açısından çok değerlidir. Bu anlamda diyetisyenler toplumun sağlığını koruma ve geliştirme konusunda etkili bir rol üstlenmektedir.

DÜZENLİ KONTROLLERİNİZİ YAPTIRIYOR MUSUNUZ?

Koruyucu sağlık hizmetlerinin en büyük avantajı erken tanı ve tedavidir. Periyodik sağlık muayeneleri her yaşta çok önemlidir fakat özellikle ilerleyen yaşlarda artan hastalık riski sebebiyle daha da önem kazanmaktadır.

Düzenli kontroller arasında özellikle çocuklar ve yetişkinler için aşı takviminin takip edilmesi; ilerleyen yaşlarda üreme sağlığı kontrolü, diyabet ve hipertansiyon taramaları, göz sağlığı kontrolü, yaşlılık döneminde osteoporoz taraması gibi sağlık parametreleri yer almalıdır. Hastalığa yakalanma durumunda erken teşhis ve en az hasarla bu sürecin atlatılması hedeflenmektedir.

DÜZENLİ YAPTIRILMASI GEREKEN KONTROLLER NELERDİR?

Bebek ve çocuk grubunda aşı takvimi takibi en öne çıkan konulardan biridir. Dünya Sağlık Örgütü raporlarında özellikle çocuklara yapılan aşılama uygulamalarının her yıl 2-3 milyon çocuğun hayatını kurtardığı yer almaktadır. 18-65 yaş grubu yetişkinlere obezite değerlendirmesi ve metabolik sendromun önlenmesi için yılda bir kez boy kilo ölçümleri alınarak vücut kitle indeksinin değerlendirilmesini ve bel-kalça çevresi gibi antropometrik ölçümlerin alınmasını mutlaka öneriyoruz.

Ayrıca herhangi bir yakınma olmasa dahi 30 yaşından itibaren her yıl kan tahlili yaptırarak genel sağlık parametrelerinin değerlendirilmesinde yarar vardır. Ek olarak 50 yaşın üzerinde bireylere kolorektal kanser erken teşhisi açısından yılda bir dışkıda gizli an testi, 10 yılda bir ise kolonoskopi yapılması önerilmektedir.

KADINLARIN YAPTIRMASI GEREKEN KONTROLLER

Kadınlar için periyodik sağlık kontrollerin en başında meme muayenesi gelmelidir. 20 yaşından itibaren her kadın ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmalı ve 2-3 yılda bir doktor muayenesine gitmelidir. 40 yaşından itibaren ise iki yılda bir mamografi çektirilmelidir. Eğer yakın akrabalarda kanser öyküsü varsa bu yılda bir olacak şekilde kesinlikle ihmal edilmemelidir.

18 yaşını aşmış ve aktif cinsel yaşamı olan her kadın düzenli olarak 3 yılda bir pap smear testini yaptırmalıdır. Pap smear testi, rahim ağzı kanserinin erken teşhis edilmesi amacıyla yapılan bir tarama testidir. Jinekolojik kanserler arasında yer alan rahim ağzı kanseri bu test sayesinde çok erken safhalarda teşhis edilebilmektedir.

ERKEKLERİN YAPTIRMASI GEREKEN KONTROLLER

Erkekler için de testislerdeki kitleler, prostat ve kolon kanseri riskleri açısından düzenli kontroller yapılmalıdır. Ailesinde prostat kanseri öyküsü olan erkeklerde 40 yaşından itibaren düzenli hekim kontrolü önemlidir. Unutmayın ki, herhangi bir sağlık endişeniz veya belirtiniz olmasa bile düzenli sağlık kontrolleri yapmak erken teşhis ve sağlığınızı korumanıza adına yardımcı olmaktadır. Sizde bu halk sağlığı haftasında sağlığınıza zaman ayırın.