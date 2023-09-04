  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Safir bu akşam Atv'de izleyicisiyle buluşuyor

Safir bu akşam Atv'de izleyicisiyle buluşuyor

'Dizi Atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren Atv'nin bu sezona damgasını vuracak olan dizisi Safir 'Saklı kalan bir aşk hikayesi' bu akşam izleyiciyle buluşacak. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir'in konusu ne? Safir nerede çekiliyor? Safir dizisinin oyuncu kadrosunda başka kimler var? İşte Atv ekranlarında yayınlanacak ve fırtına gibi esecek olan yeni dizisi Safir hakkında detaylar...

HABER MERKEZİ

Safir 'Saklı kalan bir aşk hikayesi' bu akşam seyirci karşısına çıkıyor. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ve dikkat çeken senaryosuyla Safir hakkında merak edilenler sizlerle...

Safir bu akşam Atv’de izleyicisiyle buluşuyor

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizide İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Safir bu akşam Atv’de izleyicisiyle buluşuyor

KONUSU

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

Safir bu akşam Atv’de izleyicisiyle buluşuyor

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

Safir bu akşam Atv’de izleyicisiyle buluşuyor

İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler.

Safir bu akşam Atv’de izleyicisiyle buluşuyor

Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir.

Safir bu akşam Atv’de izleyicisiyle buluşuyor

Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını alt üst edecektir.

Safir bu akşam Atv’de izleyicisiyle buluşuyor

Çekimleri Kapadokya'da devam eden Atv'ye damgasını vuracak olan yeni dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy Ailesi'nin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

Safir bu akşam Atv’de izleyicisiyle buluşuyor

Safir bu akşam 20.00'de Atv'de!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA