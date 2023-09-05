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Haberler Yaşam Aldatmak'ta ipler iyice geriliyor

Aldatmak'ta ipler iyice geriliyor

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun bulunduğu Aldatmak, yeni sezonda fırtınalar estirecek. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Aldatmak'ın 36. bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Aldatmak' dizisi yeni sezon için hazırlıkları tamamladı.

Aldatmak’ta ipler iyice geriliyor

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır.

Aldatmak’ta ipler iyice geriliyor

Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır.

Aldatmak’ta ipler iyice geriliyor

Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir.

Aldatmak’ta ipler iyice geriliyor

Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

Aldatmak’ta ipler iyice geriliyor

Aldatmak her perşembe Atv'de!

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