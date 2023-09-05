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Haberler Yaşam Bahçeli’den A Milli Kadın Voleybol Takımı’na tebrik

Bahçeli’den A Milli Kadın Voleybol Takımı’na tebrik

HABER MERKEZİ
Bahçeli’den A Milli Kadın Voleybol Takımı’na tebrik
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sırbistan'ı yenerek, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı yazılı mesajında, "Sırbistan'ı yenerek, namağlup şekilde 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Müsabakalarda üstün başarı örneği sergileyerek, aziz milletimize büyük bir sevinç ve gurur yaşatan sporcularımızın her birini ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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