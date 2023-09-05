SMA’lı Ali’ye yardım çağrısı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan Ali Akyüz'ün ilerleyen ve ölümcül kas hastalığı olarak bilinen SMA Tip 1 ile mücadele ettiğini söyleyen babası Ziya ile annesi Saliha Akyüz, evlatlarının yurt dışında tedavi olabilmesi için harekete geçti. Akyüz ailesi, bebekleri için, devletin ücretsiz olarak verdiği 'Spinraza' tedavisine başladı, yurt dışında uygulanan 'Zolgensma' gen tedavisi için de Mardin Valiliği onaylı kampanya başlatıldı.

2.5 MİLYON DOLAR LAZIM

Minik Ali'nin Duabi'de tedavi olabilmesi için 2,5 milyon dolara ihtiyaç olduğunu aktaran annesi Saliha Akyüz, iki yıldır devam eden kampanya sürecinde paranın yüzde 37'ler seviyesine ulaştığını açıkladı.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Anne Saliha Akyüz, "Ali de bir kez anne ve baba diyebilsin diye uğraşıyoruz. Bir sonraki doğum gününde evladımıza sarılabilmek için lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Evladımız makinelere bağlı yaşam savaşı veriyor. Bir yıldan fazladır süren kampanyalar ve sizlerin desteği ile paranın yüzde 37'si toplandı. Geriye kalan miktarın da siz hayırseverlerin desteğiyle tamamlanacağını ve birlikte başaracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

BU HESAPLARA MESAJ ATARAK VEYA IBAN İLE DESTEK OLABİLİRSİNİZ

ALİ Akyüz'e destek için hayırseverlerin tüm operatörlerin herhangi birinin mesaj kısmına Ali yazıp 9034'e sadece 1 sms göndererek 20 liralık destekte bulunabileceği belirtildi. Mardin Valiliği'nce onaylı olan yardım kampanyasına IBAN ile yardımda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası Alıcı: Ali Akyüz - Açıklama: Ali Akyüz

Türk Lirası için, IBAN: TR25 0001 0090 1014 0360 0050 01

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