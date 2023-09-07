Topik nasıl hazırlanır? Evde pratik topik yapımı...

TOPİK NASIL YAPILIR?

Doğranmış soğanları bir tavaya koyup, üzerine de tuz ve şekeri ilave ettikten sonra, soğanların rengi dönene kadar kavurun.

Ardından kuş üzümü ve dolmalık fıstığı da ekleyip, suyla beraber haşlayın.

Pişen soğanlara yarım su bardağı tahin ekleyin ve tavayı ocaktan alın.

Haşlanmış nohutların kabuklarını soyup, patatesleri ilave edin. Sonrasında blender'dan geçirip, püre haline getirin.