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Haberler Yaşam Topik nasıl hazırlanır? Evde pratik topik yapımı...

Topik nasıl hazırlanır? Evde pratik topik yapımı...

Topik ya da diğer söylenişiyle topig, vejeteryanlerin beğenebileceği tarzda bir yemektir. Peki Ermeni mezesi olarak bilinen topik nasıl yapılır? Topik malzemeleri nelerdir? İşte evde hazırlayabileceğiniz topik tarifi...

HABER MERKEZİ

Top şeklinde yapılmasından dolayı adına topik denilen Ermeni mutfağı mezesi evde nasıl hazırlanır? İşte pratik topik tarifi sizlerle...

Topik nasıl hazırlanır? Evde pratik topik yapımı...

TOPİK MALZEMELERİ

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 orta boy haşlanmış patates

1 su bardağı dolusu tahin

5 orta boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

Topik nasıl hazırlanır? Evde pratik topik yapımı...

TOPİK NASIL YAPILIR?

Doğranmış soğanları bir tavaya koyup, üzerine de tuz ve şekeri ilave ettikten sonra, soğanların rengi dönene kadar kavurun.

Ardından kuş üzümü ve dolmalık fıstığı da ekleyip, suyla beraber haşlayın.

Pişen soğanlara yarım su bardağı tahin ekleyin ve tavayı ocaktan alın.

Haşlanmış nohutların kabuklarını soyup, patatesleri ilave edin. Sonrasında blender'dan geçirip, püre haline getirin.

Topik nasıl hazırlanır? Evde pratik topik yapımı...

Üzerine kalan yarım bardak tahini ve tuzu da ilave edin ve kıvamlı bir harç haline getirin.

Hazırladığınız harcı 5-6 parçaya ayırıp, streç filmi iki kat yaparak tezgaha serin.

Parçalara ayırdığınız harç hamurunu avucunuzun içine alın, parmaklarınızla açın ve içine soğanlı harçtan koyup streç film yardımıyla bütünleştirerek top şeklini verin.

Topiklerin üzerine limon suyu ve tarçın ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun...

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