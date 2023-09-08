Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! 1 Milyon kazanmaya 1 soru uzaklıkta!

24 yaşındaki Konya doğumlu Birsen, eğitimini Gazi Üniversitesi'nde tamamladı. Kurban Bayramı'nda talihsiz bir kazayla kolunu kıyma makinesine kaptıran Birsen, bilgisiyle 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandırmıştı. Birsen, Pazar akşamı 1 Milyon TL değerindeki soruyu açtıracak.

Yaşadığı bir kazada elini kaybeden ve Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Güvercin, peş peşe verdiği cevaplarla 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Güvercin'in başarısı karşısında tepkisiz kalamayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Harikasın" diyerek yarışmacıyı alnından öpmüştü.

Birsen Güvercin soruyu doğru yanıtlarsa 1 Milyon TL'nin sahibi olacak.