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Haberler Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar! 1 Milyon kazanmaya 1 soru uzaklıkta!

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar! 1 Milyon kazanmaya 1 soru uzaklıkta!

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak.

HABER MERKEZİ
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! 1 Milyon kazanmaya 1 soru uzaklıkta!

24 yaşındaki Konya doğumlu Birsen, eğitimini Gazi Üniversitesi'nde tamamladı. Kurban Bayramı'nda talihsiz bir kazayla kolunu kıyma makinesine kaptıran Birsen, bilgisiyle 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandırmıştı. Birsen, Pazar akşamı 1 Milyon TL değerindeki soruyu açtıracak.

Yaşadığı bir kazada elini kaybeden ve Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Güvercin, peş peşe verdiği cevaplarla 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Güvercin'in başarısı karşısında tepkisiz kalamayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Harikasın" diyerek yarışmacıyı alnından öpmüştü.

Birsen Güvercin soruyu doğru yanıtlarsa 1 Milyon TL'nin sahibi olacak.

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