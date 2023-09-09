Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023'ün üçüncü ve dördüncü yarışmacısı...

OGEDAY ÜÇÜNCÜ KEZ MÜCADELE EDECEK

2017 yılında düzenlenen Survivor'da birinci olmayı başaran, 2022'de bir kez daha parkurlarda boy gösteren Ogeday Girişken'in de iki sezon sonra bir kez daha aynı platformda yer alacağı açıklanmıştı. Acun Ilıcalı, "Survivor 2017'nin şampiyonu Ogeday Girişken, Survivor All Star 2014'te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday'ın iddialı bir yarışmacı olacağından şüphem yok" mesajını yayınlamıştı.