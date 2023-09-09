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Haberler Yaşam Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023'ün üçüncü ve dördüncü yarışmacısı...

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023'ün üçüncü ve dördüncü yarışmacısı...

Survivor All Star 2024 için heyecanlı geri sayım başladı. Yarışmacılar da merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, Survivor 2024'te yarışacak olan üçüncü ismi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Survivor 2024'te yarışacak olan üçüncü isim...

HABER MERKEZİ

"Survivor" yarışması önümüzdeki sezonda 'All Star' olarak ekranlara gelecek. Yarışmacılar merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023’ün üçüncü yarışmacısı...

İLK YARIŞMACI NİHAT ALTINKAYA!

İlk yarışmacının Nihat Altınkaya olduğu duyurulmuştu. Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" ifadelerine yer vermişti.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023’ün üçüncü yarışmacısı...

NAGİHAN TEKRAR SURVİVOR'DA

Fenomen yarışmanın ikinci ünlüsü ise Nagihan Karadere olarak belirlenmişti. Ilıcalı, daha önce üç kez parkurlara çıkan eski milli atletin Survivor All Star 2024'te de yarışacağını açıklamıştı. Acun Ilıcalı, Instagram paylaşımında, "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024'te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023’ün üçüncü yarışmacısı...

OGEDAY ÜÇÜNCÜ KEZ MÜCADELE EDECEK

2017 yılında düzenlenen Survivor'da birinci olmayı başaran, 2022'de bir kez daha parkurlarda boy gösteren Ogeday Girişken'in de iki sezon sonra bir kez daha aynı platformda yer alacağı açıklanmıştı. Acun Ilıcalı, "Survivor 2017'nin şampiyonu Ogeday Girişken, Survivor All Star 2014'te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday'ın iddialı bir yarışmacı olacağından şüphem yok" mesajını yayınlamıştı.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023’ün üçüncü yarışmacısı...

DÖRDÜNCÜ YARIŞMACI ALEYNA KALAYCIOĞLU!

Survivor All Star 2024'ün dördüncü yarışmacısı ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Kalaycıoğlu'nun bir kez daha Survivor'da yarışacağını sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023’ün üçüncü yarışmacısı...

"Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024'te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum."

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