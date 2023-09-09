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Haberler Yaşam Ateş Kuşları heyecan dolu bölümüyle yeni sezona 'Merhaba' dedi

Ateş Kuşları heyecan dolu bölümüyle yeni sezona 'Merhaba' dedi

Yapımı Bozdağ Yapıma, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait olan, Atv ekranlarında fırtına gibi esen Ateş Kuşları'nın ikinci sezonunun ilk bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu. Peki Ateş Kuşları'nın 22. bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 22. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nın 22. Bölümünde kaza sonrası Gülayşe ve Barbaros'un yüzleşmesi bölüme damga vurdu. Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ateş Kuşları heyecan dolu bölümüyle yeni sezona ’Merhaba’ dedi

ATEŞ KUŞLARI'NIN YİRMİ İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gülayşe'nin, babası ve halasıyla beraber bindiği minibüsün frenleri Nazmiye ve Çatal tarafından bozulmuştu. Barbaros, uçurumun kenarında dumanlar çıktığını fark etti ve hiç çekinmeden alevlerin arasına atlayarak Eyüpoğlu ailesini kurtardı.

Ateş Kuşları heyecan dolu bölümüyle yeni sezona ’Merhaba’ dedi

Barbaros tarafından kurtarılan Gülayşe; ayağa kalkıp durumları kötü olan babasına ve halasına bakmak istedi ancak Barbaros "Kalkma Gülayşe'm" dediğinde Gülayşe kısa bir süre önce nikah masasında terk edildiği anları hatırlayıp Barbaros'a "Sen kanın için canımı yaktın! Benim kanım orada ölüyor!" diyerek tepki gösterdi.

Ateş Kuşları heyecan dolu bölümüyle yeni sezona ’Merhaba’ dedi

Ayakta kalmaya daha fazla dayanamayan Gülayşe ve Barbaros bayıldı. Eyüpoğlu ailesi ve Barbaros, hastaneye kaldırıldı.

Ateş Kuşları heyecan dolu bölümüyle yeni sezona ’Merhaba’ dedi

Kara, ağabeyi Feza'nın başında olduğundan şüphelendiği çeteyi çökertmek için yüklü bir miktar paraya ihtiyaç duydu ve Eyüpoğlu ailesinin varisi Hüma ile evlenmek istedi.

Ateş Kuşları heyecan dolu bölümüyle yeni sezona ’Merhaba’ dedi

Gülayşe'yi bebekken çöpe attığı video ile tehdit edilen Nazmiye, Kara'nın tek kurtuluş yolu olduğunu düşünüp Kara'yı vasi adayı olarak mahkemeye sundu.

Ateş Kuşları heyecan dolu bölümüyle yeni sezona ’Merhaba’ dedi

Gülayşe, Hacı Hafız'dan aldığı nasihatlar ve Barbaros'un yaptığı destekleyici konuşma sayesinde harekete geçti. Mahkeme, şirketin vasisi olarak Lara Eyüpoğlu'nu atadı. Bu kararı öğrenen Nazmiye ise öfkelenerek şirketi terk etti.

Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!

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