Ateş Kuşları heyecan dolu bölümüyle yeni sezona ’Merhaba’ dedi

Barbaros tarafından kurtarılan Gülayşe; ayağa kalkıp durumları kötü olan babasına ve halasına bakmak istedi ancak Barbaros "Kalkma Gülayşe'm" dediğinde Gülayşe kısa bir süre önce nikah masasında terk edildiği anları hatırlayıp Barbaros'a "Sen kanın için canımı yaktın! Benim kanım orada ölüyor!" diyerek tepki gösterdi.