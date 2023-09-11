Kim Milyoner Olmak İster’de Rabia Birsen Güvercin büyük ödülü kazandı

MİLYONER'DE TARİHİ GECE!

Bu gece ise Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi bir gece yaşandı. Yarışmacı ve tüm Türkiye bu gece 1 milyon liralık soruyu gördü.

Yarışmacı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sohbeti sonrası 1 milyon TL'lik soru görüldü. Rabia Birsen Güvercin 1 milyon liralık soruyu cevaplamak için uzun süre düşündü.