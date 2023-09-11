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Haberler Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'de Rabia Birsen Güvercin büyük ödülü kazandı

Kim Milyoner Olmak İster'de Rabia Birsen Güvercin büyük ödülü kazandı

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri Atv ekranına kilitledi. Yarışmaya katılan 24 yaşındaki Rabia Birsen Güvercin, milyonluk soruyu açtırdı ve 1 milyon TL'lik soruyu doğru cevaplayarak milyoner oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan detaylar ve milyonluk soru...

HABER MERKEZİ

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Rabia Birsen Güvercin büyük ödülü kazandı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi.

YARIŞMACI YARIŞMAYA DAMGA VURDU

Geçtiğimiz hafta yarışmaya katılan 24 yaşındaki Konya doğumlu Rabi Birsen Güvercin, adeta yarışmaya damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de Rabia Birsen Güvercin büyük ödülü kazandı

HİKAYESİ HÜZNE BOĞDU!

Kurban Bayramı'nda talihsiz bir kazayla kolunu kıyma makinesine kaptıran Birsen'in hayat hikayesi de en az yarışmadaki başarısı kadar dikkat çekti.

BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Yaşadığı bir kazada elini kaybeden ve Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Güvercin, yarışmada oldukça başarılı bir performans sergiledi.

400 BİN TL'LİK SORUYU BİLDİ

Güvercin, Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 400.000 TL değerindeki soruyu bildi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Rabia Birsen Güvercin büyük ödülü kazandı

1 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRMAYA HAK KAZANDI!

Yarışmacı peş peşe verdiği cevaplarla 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.

ÜNLÜ SUNUCU BAŞARISINDAN DOLAYI YARIŞMACIYI ALNINDAN ÖPTÜ

Güvercin'in başarısı karşısında tepkisiz kalamayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Harikasın" diyerek yarışmacıyı alnından öptü.

Kim Milyoner Olmak İster’de Rabia Birsen Güvercin büyük ödülü kazandı

MİLYONER'DE TARİHİ GECE!

Bu gece ise Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi bir gece yaşandı. Yarışmacı ve tüm Türkiye bu gece 1 milyon liralık soruyu gördü.

Yarışmacı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sohbeti sonrası 1 milyon TL'lik soru görüldü. Rabia Birsen Güvercin 1 milyon liralık soruyu cevaplamak için uzun süre düşündü.

Kim Milyoner Olmak İster’de Rabia Birsen Güvercin büyük ödülü kazandı

İŞTE 1 MİLYON TL'LİK SORU!

İşte Milyoner 1 milyon liralık soru: "Türkiye'deki 81 ilin adında bu 4 harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" oldu.

ŞIKLAR YARIŞMACIYI ZORLADI

Seçenekler arasında ise; 'A- Ş', 'B- V', 'C- G' ve 'D- H' yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Rabia Birsen Güvercin büyük ödülü kazandı

DOĞRU CEVAP VERDİ

Yarışmacı, uzun süre düşündükten sonra 'B- V' cevabını verdi. Yarışmacı seçtiği şıkkın doğru olduğunu görünce büyük mutluluk yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Rabia Birsen Güvercin büyük ödülü kazandı

BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Yarışmacı, yarışmadan büyük ödülü alarak yarışmaya veda etti.

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