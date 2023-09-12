AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.20'de başladı.

GÜNDEM YEREL SEÇİMLER

MYK toplantısının ana gündem noktası kongre süreci ve yerel seçimler olacak. Toplantıda 7 Ekim AK Parti 4'ncü olağanüstü kongresinin temasının da belirlenmesi bekleniyor.

Olağanüstü kongrenin ardından hayata geçirilmesi planlanan yerel seçimler için özel ekiplerin çalışması ile 81 ilin tamamında kazanacak adaylar MHP ile ortaklaşa belirlenecek. Hangi il, ilçe ve beldede kimin aday çıkacağı kesinleştirilecek.