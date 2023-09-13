’Kim Milyoner Olmak İster?’ yeni sezonda daha çok para kazandıracak

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' 1 Milyon TL'lik büyük ödülünü verdikten sonra, bu sezona yeni para ağacıyla devam edecek!

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı, bu sezon para ödüllerini arttırdı. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi. Yarışmada ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseldi.

ARTAN ÖDÜL MİKTARLARININ ARDINDAN YENİ PARA AĞACI ŞU ŞEKİLDE OLACAK;

1.Soru-2.000 TL

2.Soru-5.000 TL / BARAJ

3.Soru-7.500 TL

4.Soru-10.000 TL

5.Soru-20.000 TL

6.Soru-30.000 TL

7.Soru-50.000 TL BARAJ

8.Soru-100.000 TL

9.Soru-200.000 TL

10.Soru-300.000 TL

11.Soru-500.000 TL

12.Soru-1.000.000 TL

13.Soru-5.000.000 TL

Kim Milyoner Olmak İster yeni para ağacıyla 24 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında başlıyor!