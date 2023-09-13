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Haberler Yaşam Yunanistan’da silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu

Yunanistan’da silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu

HABER MERKEZİ
Yunanistan’da silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu
YUNANİSTAN'IN başkenti Atina'nın Artemida banliyösünde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Mafya hesaplaşmasına dayandığı öne sürülen saldırıda öldürülen kişilerin Türk polisince de tanınan ve geçmiş dönemde polisiye soruşturmalara hedef olan bir suç ağının fertleri olduğu öğrenildi. Olayda Türkiye'de de bir dizi silahlı eyleme karışan ve İtalya'da firari olarak yaşayan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un yakın adamlarının öldüğü ileri sürüldü. O isimlerden Doruk B.'nin birkaç ay önce Oğuzhan H. ile polisten kaçtığı, İstanbul'da izini kaybettirdiği öğrenildi. Oğuzhan H. kaçak olarak Gürcistan'a giderken İstanbul Organize Polisi tarafından sınır kapsında yakalanmış, Doruk B.'nin ise karayolu ile Yunanistan'a kaçtığı ileri sürülmüştü.
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