Kim Milyoner Olmak İster’in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin’in protezi Turkuvaz Medya'dan!

Yaşadığı bir kazada elini kaybeden ve Kim Milyoner Olmak İster'e katılıp 1 milyon lira kazanan Rabia Birsen Güvercin'e Turkuvaz Medya Grubu'nda bir sürpriz geldi. Bu güzel sürprixzi Sabah Gazetesi'nden Yüksel Aytuğ köşesine taşıdı. İşte o yazı...
Yaşadığı bir kazada elini kaybeden ve Kim Milyoner Olmak İster'e katılıp 1 milyon lira kazanan Rabia Birsen Güvercin'e Turkuvaz Medya Grubu'nda bir sürpriz geldi. Bu güzel sürprixzi Sabah Gazetesi'nden Yüksel Aytuğ köşesine taşıdı. İşte o yazı...
"Turkuvaz Medya Grubu'nun üyesi olmaktan bir kez daha gurur ve mutluluk duydum. Neden mi? Anlatayım:
Aslında burası yalnızca bir yayın grubu değil. Zulüm görenin hakkını savunan, mağdurun imdadına yetişen, FETÖ işgaline de, ekonomik sabotajlara da, ihanetin katmerlisine de neredeyse tek başına direnen bir özgürlük kalesi.
Yaşadığımız son felaketlerde de bölgeye en büyük yardımı yapan, TIR'lar dolusu malzemeyi depremin ilk günlerinde ulaştıran, o günden bugüne bölge halkının yanında sırtlarını dayadıkları yalçın bir kaya gibi dimdik duran Turkuvaz Grubu'ydu.
Bizimkiler yine yaptılar yapacaklarını. Kim Milyoner Olmak Ister?'in şampiyon yarışmacısı, hepimizin gönüllerinin sultanı Rabia Birsen Göğercin'e hem 1 milyon liralık ödülü verilecek hem de Turkuvaz Medya Grubu tarafından ona sol kolunun neredeyse aynısı olan hareketli bir estetik kol protezi yaptırılacak.
Daha dün bu ülkenin hayır için yarışan kişi ve kuruluşlarına çağrıda bulunmuştum, "Yok mu Göğercin'e kanat takacak bir hayırsever?" diye.
Aslında adım gibi emindim bizim grubun taşın altına hemen elini sokacağından. Ben sadece televizyon diliyle "teaser" (merak uyandırıcı tanıtım) yapmıştım.
Turkuvaz sadece doğru haberin, özgür medyanın değil, iyiliğin de rengi..."