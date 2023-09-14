Kim Milyoner Olmak İster’in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin’in protezi Turkuvaz Medya'dan!

"Turkuvaz Medya Grubu'nun üyesi olmaktan bir kez daha gurur ve mutluluk duydum. Neden mi? Anlatayım:

Aslında burası yalnızca bir yayın grubu değil. Zulüm görenin hakkını savunan, mağdurun imdadına yetişen, FETÖ işgaline de, ekonomik sabotajlara da, ihanetin katmerlisine de neredeyse tek başına direnen bir özgürlük kalesi.