KYK yurt değiştirme işlemleri nasıl yapılır? Nereye başvurulur?

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2023 KYK yurt sonuçları 13 Eylül 2023 Çarşamba günü açıklandı! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde GSB Yurtları yerleştirme sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yaptı.
Bakan Aşkın Bak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Sevgili Gençler; Yurt yerleştirme sonuçlarınız açıklandı! Bu yıl, tarihimizin en yüksek başvuru talebini almamıza rağmen; %87'lik ilk yerleştirme oranıyla yeni bir rekora imza attık! Ailemize, yuvanıza hoş geldiniz!''
Adaylar, hangi yurda yerleştiklerini e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.