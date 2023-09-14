KYK yurt değiştirme işlemleri nasıl yapılır? Nereye başvurulur?

YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI HAFTADA İKİ GÜN AÇIKLANMAYA DEVAM EDECEK

Bakan Bak, pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere, yurtlara yedek yerleştirme sonuçlarının da açıklanmaya devam edeceğini belirtti.

KYK YURT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIR MI?

Örneğin İstanbul Avrupa Yakası'nda bir okula giden öğrenci, Anadolu Yakası'nda çıkan yurdunu nasıl değiştireceğini öğrenmek istiyor. Konu ile ilgili izlenecek yolu Kredi ve Yurtlar Kurumu açıkladı.