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Haberler Yaşam Ramen nasıl yapılır? İşte evde hazırlayacağınız ramen tarifi...

Ramen nasıl yapılır? İşte evde hazırlayacağınız ramen tarifi...

Uzak Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ramen, hem doyurucu hem de bol proteinli bir yiyecek. Peki ramen nasıl yapılır? Ramen malzemeleri nelerdir? İşte evde hazırlayabileceğiniz pratik ramen tarifi...

HABER MERKEZİ

Ramen, çorba içinde sunulan eriştenin Japon mutfağındaki adıdır. Peki bu yemek nasıl yapılır? İşte ramen tarifi...

Ramen nasıl yapılır? İşte evde hazırlayacağınız ramen tarifi...

RAMEN NEDİR?

Ramen, çorbaların içinde servis edilen ve Japon mutfağına özgü olan bir tür erişte yemeğidir. Başta Japonya olmak üzere Uzak Doğu'nun her yerinde geniş bir ramen kültürü mevcuttur. Bu yemeğin birçok çeşidi vardır. Öyle ki, hazırlandığı yöreye ya da pişiren aşçıya göre değişiklik gösterebilir. Kısaca, çorba ve eriştenin birleşimi olarak hazırlanan bir yemek türüdür.

Ramen nasıl yapılır? İşte evde hazırlayacağınız ramen tarifi...

RAMEN TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

400 gram tavuk

1 paket ramen (noodle da kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

2 adet yumurta

4-5 dal taze soğan

2 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

4-5 dal taze soğan (yeşil kısımları kullanılacak)

100 gram soya filizi

Ramen nasıl yapılır? İşte evde hazırlayacağınız ramen tarifi...

PÜF NOKTASI

Ramen bulamazsanız, taze makarna, noodle ya da spagetti kullanarak da tarifimizi deneyebilirsiniz.

RAMEN NASIL YAPILIR?

Bir tencerenin içerisine tavukları alın. Üzerine 2 su bardağı su ilave edin.

Sarımsak, zencefil, yeşil soğan ve tuzu da ilave ederek tavuklar yumuşayana kadar 30 dakika kadar kaynatın.

Ardından suyun içerisinden haşlanan tavukları alın. Didikleyin ya da dilediğiniz şekilde ve büyüklükte kesin. Suyu süzgeçten geçirin ve başka bir tencerenin içerisine alın.

Ramen nasıl yapılır? İşte evde hazırlayacağınız ramen tarifi...

Suyun içine soya sosu ve susam yağını aktarın. 15 dakika kadar bu suyu kaynatın.

Ayrı bir tencerenin içerisine 2 su bardağı su koyun ve kaynatın. Kaymaya başlayınca içerisine ramen'leri ilave edin ve kabartma tozunu da ekleyin. Ramen yumuşayana kadar pişirin.

Rameni süzgeçten geçirin ve bir kasenin içerisine alın. Soya sosuyla beraber kaynayan sudan birkaç kepçe üzerine alın. Üzerine haşlanmış yumurta, taze soğan ve haşlanmış tavuk koyun. Son olarak soya filizi de ilave ederek servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

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