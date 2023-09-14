Ramen nasıl yapılır? İşte evde hazırlayacağınız ramen tarifi...

RAMEN NEDİR?

Ramen, çorbaların içinde servis edilen ve Japon mutfağına özgü olan bir tür erişte yemeğidir. Başta Japonya olmak üzere Uzak Doğu'nun her yerinde geniş bir ramen kültürü mevcuttur. Bu yemeğin birçok çeşidi vardır. Öyle ki, hazırlandığı yöreye ya da pişiren aşçıya göre değişiklik gösterebilir. Kısaca, çorba ve eriştenin birleşimi olarak hazırlanan bir yemek türüdür.