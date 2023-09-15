100 yıllık CHP içten çürüyen bir çınar gibi

Atatürk'ün kurduğu 100 yıllık CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosu elinde, içten içe çürüyen bir çınar durumunda. 14-28 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında 13'üncü kez hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası, CHP'yi çürüyen ağaca çevirdi.

Parçalama, bölme, ötekileştirme ve ayak oyunları hastalığı CHP'nin iliklerine kadar işlemiş görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elindeki CHP, ağır bir kişilik savrulması yaşıyor.

Beğenmediklerı iktidarın karşısında ne kadar illegal (FETÖ/PKK/YPG) kuvvet varsa destek verdiği gibi, teröre karşı devletin yanında olanlara da, yandaş diyecek kadar arsızlaşanlar göze batıyor.

UÇURUMA YUVARLANDI

Derin Amerika Strafor 705 olarak kodlanan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu skandalı CHP'deki olaylara tüy dikti. Daha önce de Mehmetçik'i hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken CHP'li Tanrıkulu'nun, iftira çıtasını daha da yükselterek, "15 köylüyü helikopterden atan, köyleri yakıp bombalayan bu TSK değil mi?" sözleri büyük tepkiyle karşılandı.

Tanrıkulu'na, Atatürk'e karşı çok rahatsız edici yazılar yazmasıyla tanınan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın'ın sahip çıkması, CHP'nin yuvarlandığı uçurumu gösterdi.

HER GÜN BİR REZALET

Afyonkarahısar CHP kongresinde yaşanan olay insanlara pes dedirtti. CHP Afyonkarahisar İl eski Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, CHP Milletvekili Burcu Köksal ile kavga etti. Çekişmelerin yaşandığı anlarda ise Köksal baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. CHP içindeki kavgalar ve ayak oyunları milletimize gına getirdi.

Her gün bir olay, her gün bir rezalet yaşanıyor. Atatürk'ün kurduğu 100 yıllık CHP, çürüyen bir çınar durumunda.

AKŞENER'E TAM YETKİ

2018, 2019 ve 2023 seçimlerine büyük aşk yaşayarak giden CHP ile İYİ Parti tam deyimiyle, siyasi ticaret borsası konumunda siyaset yapıyor.

İYİ Parti'de GİK toplantısında, '81 ilde aday' kararı kurumsal karar haline döndürüldü.

Akşener'e tam pazarlık yetkisi verildi. Akşener'e verilen tam yetki, İYİ Parti desteğini almak için zamana oynayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yakacak özellikler içeriyor. İsmi verilmedi ama Ankara, İstanbul ve İzmir iline ilişkin pazarlıklar konusunda tam yetki alan Meral Akşener, il ve ilçe özelinde iş birliklerini yönetecek. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı koparacak güç gösterine vesile olacağını işaret ediyor.

KÖŞEYE SIKIŞTIRIYOR

İYİ Parti'de GİK üyeleri, salı günü boyunca parti genel merkezinde çarşamba toplantısına hazırlandılar. Üyelerin büyük çoğunluğu, Akşener gibi yerel seçimlere müstakil şekilde girilmesini kararlaştırırken, bazı il ve ilçelerde de çeşitli iş birlikleri kurulabilmesi adına da Akşener'in önünü açtılar. Akşener'in seçim sürecinde GİK'ten aldığı yetkiyle, diğer partilerle kurulacak iş birliklerinde GİK'i toplamaya gerek kalmadan karar alabilecek.

Akşener'in taktik hamlelerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmaya devam edeceği, 5 Kasım kurultayında genel başkan seçilmesi garanti olan Kılıçdaroğlu ile masaya oturduğunda 'büyük parça' elde edeceği değerlendiriliyor.

İMAMOĞLU İLE OYNUYOR

Kemal Kılıçdaroğlu seçim kazanmayı bilmiyor, aklı yetmiyor ama parti için oyun kurgulamalarında gerçekten bir ustalık sergiliyor. Önce Mansur Yavaş'ın adaylığı açıklayarak, Ekrem İmamoğlu'nun uykularını kaçırdı. Ardından, üç defa İstanbul'a gitmesine rağmen İmamoğlu'na haber vermedi. Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'in de Kılıçdaroğlu'na giderek aday olmak istemesi, CHP'de basın toplantısı izni alması üzerine adeta ağlayan Ekrem İmamoğlu'na beklediği mesajı verdi.

İmamoğlu ve Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinden sonra İmamoğlu'nun İstanbul adayı olduğunu açıkladı.

ÖZEL'E 'İSTİFA ET' ÇAĞRISI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisinden izin isteyen tavşan aday Özgür Özel'e 'Grup başkanlığından istifa et' dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Başkanlığı'na Faik Öztrak'ı getirecek. Bugün CHP genel merkezinde değişim belgesini açıklayacak Özgür Özel'in istifa edeceği, yarın da İzmir İl Kongresi'ne gideceği belirtildi.

SONUÇ

KEMAL Kılıçdaroğlu, CHP içinde oyun kurmakta becerikli.

Ama tam pazarlık yetkisi alan Meral Akşener'le nasıl baş edeceği merak ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun bakanlık dağıtma, milletvekili kontenjanlığı vermede bonkör olduğunu biliyoruz.

Kasım ayında Meral Akşener, İzmir'i CHP'den alırsa kimse şaşırmasın. 'Akşener iki büyükşehir ile masaya oturacak, en az birini ve Ankara, İstanbul, İzmir'in güçlü ilçelerini Kılıçdaroğlu'ndan alacaktır' tahminleri ağırlık kazanmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in 'belediye başkanlıkları borsası' her gün değişebilir ama 5 Kasım sonrasında Akşener masadan iyi kalkacak deniyor.