  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Aldatmak'ta ikinci DNA testi herkesi şaşkına çevirdi

Aldatmak'ta ikinci DNA testi herkesi şaşkına çevirdi

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun bulunduğu Atv'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın 37. bölümü izleyiciyle buluştu. Peki Aldatmak'ın heyecan dolu bölümünde neler yaşandı? İşte Aldatmak'ın 37. bölümüne ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak'ın dün akşam ekrana gelen otuz yedinci bölümü beğeniyle izlendi.

Aldatmak’ta ikinci dna testi herkesi şaşkına çevirdi

37.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Doktorun söyledikleriyle öfkeden gözü dönen Tarık korkunç bir şekilde Güzide'yi suçlamaya başladı. Bu fırsatı kaçırmayan Mualla da Güzide'ye sert sözleriyle saldırmaktan geri durmadı. Bebeğin kaçırılma haberi ise ortalığı iyice karıştırdı. Herkes bebeği bulmak için seferber olurken Tolga'nın Oylum'a olan yakın davranışları Kahraman'ın dikkatini çekti. Oltan, Tolga'yı korumak için Oylum'dan uzak durmasını tembihlerken Kahraman da kendisine anlatılanlar sonucu hedefine Tolga'yı aldı.

Aldatmak’ta ikinci dna testi herkesi şaşkına çevirdi

Kahraman, bebeği kaçıranın teyzesi olduğunu öğrenince deliye döndü. Bebeği Oylum'a teslim etmek ve çok kızdığı teyzesinin yaptıklarından kimsenin haberi olmaması için bir plan yaptı. Ancak Diclelilerin planı Yeşim'in hamlesiyle suya düştü.

Aldatmak’ta ikinci dna testi herkesi şaşkına çevirdi

Yeşim ise dahil olduğu bebek kaçırma olayını kendi lehine çevirmek için bebeği kendi elleriyle Oylum ve Güzide'ye teslim etti. Bebeğin Mualla tarafından kaçırıldığını öğrenen Güzide, soluğu onun evinde aldı. Her şeyi bildiğini söyleyen Güzide, Mualla'ya gözdağı verdi.

Aldatmak’ta ikinci dna testi herkesi şaşkına çevirdi

Bir yandan da Tarık'ın suçlamalarıyla mücadele eden Güzide, masumiyetini kanıtlamak için ikinci bir test yapılmasını istedi. Ancak test sonucunda Oylum'un Tarık'ın da, Güzide'nin de kızı olmadığı ortaya çıktı.

Aldatmak, her Perşembe saat 20.00'de atv'de!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA