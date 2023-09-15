Aldatmak’ta ikinci dna testi herkesi şaşkına çevirdi

Yeşim ise dahil olduğu bebek kaçırma olayını kendi lehine çevirmek için bebeği kendi elleriyle Oylum ve Güzide'ye teslim etti. Bebeğin Mualla tarafından kaçırıldığını öğrenen Güzide, soluğu onun evinde aldı. Her şeyi bildiğini söyleyen Güzide, Mualla'ya gözdağı verdi.