  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Kardeşlerim'in 96. bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim'in 96. bölümünde neler olacak?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Peki Kardeşlerim'in merakla beklenen 96. bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Kardeşlerim’in 96. bölümünde neler olacak?

96.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Her şey üst üste geldi de, bir sen gelmedin…"

Doruk'un ölümü sonrası, kendine zarar vermek isteyen Akif, ciddi bir tehlike yaşar.

Kardeşlerim’in 96. bölümünde neler olacak?

Asiye, sevdiğini kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyken, Ömer'le birlikte Orhan ve Şengül'e karşı da son derece tavırlıdırlar.

Kardeşlerim’in 96. bölümünde neler olacak?

Evde hiç olmaması gereken bir eşyayı bulan Ayla'nın gergin tavrı ve hareketleri, Berk'i şüpheye düşürür.

Kardeşlerim’in 96. bölümünde neler olacak?

Akif'in, yaşadığı acının verdiği etkiyle yaptığı birtakım hamleler, Nebahat'i endişelendirirken, evi geçindirebilmek için yeni bir iş bulan Ömer'in içine çekildiği durum, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

Kardeşlerim’in 96. bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA