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Haberler Yaşam Bahçeli’den ‘Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’ mesajı

Bahçeli’den ‘Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’ mesajı

HABER MERKEZİ
Bahçeli’den ‘Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’ mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli, "58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" dolayısıyla tebriklerini ileterek, katılımcılara başarılar diledi. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet bahçeli, sporu ve sporcuyu destekleyerek, 'Gençlerimizin spora yaklaşımı, sağlıklı yaşama pedal çevirmesidir' sözüyle, 8 Ekim'de başlayacak 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu bugünden tebrik ederek başarılar dilediler" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda bahçeli'nin bisikletle çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.
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