Gökçen ve Volkan’ın rüya gibi düğün töreni

GÜZELYALI ve Eşrefpaşa Sürücü Kursları'nın sahibi olan, gayrimenkul ve işletme sektörlerinde de hizmet veren işadamı Volkan Aslan , Göztepe Anadolu Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Gökçen Güleşçi ile rüya gibi bir düğün töreniyle yaşamlarını birleştirdi. Mikail Aras'ın sahibi olduğu İnciraltı'nda hizmet veren Biyer Event Hall'da gerçekleştirilen törene Gökçen ve Volkan Aslan çiftinin aile, akraba ve arkadaşları ile iş yaşamının tanınan simalarından oluşan 500'ü aşkın konuk katıldı.

Düğüne, Yaşar Aksesuvar ve Galip Ayakkabı'nın seçkin ürünlerinin yanı sıra 35 yıllık duayen moda tasarımcısı Edibe Şarbalkan tarafından özel olarak tasarlanan gelinliğiyle katılan Gökçen hanıma Volkan Aslan, İGS, Damat Tween ve DS Damat imzasını taşıyan şık damatlıklarıyla eşlik etti. Eğlence dünyasının güçlü sesleri Yasemin Yüce, Sedat Yüce, Haluk Elvan, Ömer Köroğlu ve Umut Tan geç saatlere dek canlı performanslarıyla konukları müzik yolculuğuna çıkardı.

Sınırsız ikramlar sunulan düğünde sahne alan Diamonds dans ekibinin sergilediği birbirinden renkli animasyonlar, gösteriler ve oryantal performansının yanı sıra havai fişek gösterisi de izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Mutlulukları yüzlerinden okunan çift, düğün pastasını konukların alkışları eşliğinde birlikte kesti. Balayı için Maldivleri tercih edeceklerini belirten Gökçen ve Volkan Aslan çifti sanatçı Sedat Yüce ile birlikte geceyi sonlandırdı.