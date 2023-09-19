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Haberler Yaşam Atv'nin yeni dizisi Safir'in 3. bölümünde neler oldu?

Atv'nin yeni dizisi Safir'in 3. bölümünde neler oldu?

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaştığı, Atv'nin sezona damgasını vuracak olan dizisi Safir, üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizide bir an olsun heyecan dinmedi. Peki Safir'in 3. bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

Yapımını NTC Medya üstlendiği, etkileyici hikayesi ise Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait olan, senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı'nın oturduğu Safir'in 3. bölümünde neler yaşandı?

Atv’nin yeni dizisi Safir’in 3. bölümünde neler oldu?

DİZİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Feraye ve Ateş'in bir süredir görüştüğünü ve evlenmeye karar verdiklerini öğrenen Yaman çıldırır.

Atv’nin yeni dizisi Safir’in 3. bölümünde neler oldu?

Bu arada Feraye'yi ayak altında istemeyen Cemile Muhsin'i kızını İstanbul'a gönderme konusunda ikna etti. Böylece Feraye, Ateş ile evlenmekten vazgeçti.

Atv’nin yeni dizisi Safir’in 3. bölümünde neler oldu?

Bunu Okan'dan öğrenen Yaman rahatlar. Ateş de Amerika'ya dönmeye karar aldı. Ancak Cemile, Feraye'nin hamile olduğunu öğrenince işler değişir. Kıza kumpas kurarak bebeği aldırtmaya kalkar. Feraye son anda kendini kurtarır.

Atv’nin yeni dizisi Safir’in 3. bölümünde neler oldu?

Tek başına yapamayacağını anlayan Feraye çaresiz Ateş'in evlenme teklifini kabul eder. Ateş, Feraye'yi gidip babasından ister. Öte tarafta Bora'nın yoğun bakımdan çıkamayacağı öğrenilir. Vural Bora'nın telefon sinyalinin Gülsoyların konağından geldiği haberini alır. İşin peşine düşer. Feraye'nin abisiyle evleneceğini duyan Yaman tüm gemileri yakıp Feraye'yi kaçırmaya kalkar.

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