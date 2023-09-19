Yasemin Gündoğan öldürüldü mü? Almanya’da 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı

Almanya'da 8 milyon euroluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan Çeşme'de ortaya çıktı. Bunun üzerine Alman yetkililer düğmeye bastı. Çeşme'ye 4 İspanyol dedektif yolladı. Villanın bulunduğu mahallede kuş uçurtmayan dedektifler, kan donduran gerçeğe ulaştı

Almanya, tarihinin en büyük vurgunlarından biriyle sarsıldı! Dünyanın konuştuğu soygun 21 Mayıs 2021'de yaşandı. Türk asıllı Yasemin Gündoğan, 2019'da para dağıtım şirketi olan Loomis'te işe başladı. Bir yandan da aynı vardiyada görevli güvenlik personeli Henning Behrens ile yakınlaştı.

Paketlenmiş banknotları ATM'lere takılacak para kasetlerine yerleştirmekle görevli olan Gündoğan, olay günü milyonluk vurgun için düğmeye bastı.

Olay günü para aktarım masasına geçerken diğer günlerden farklı olarak yanına iki konteyner daha aldı. ATM kasetlerini doldurup bankalara aktarılacak para torbalarını bağladı. 20 milyonluk aktarımı gerçekleştirirken düzenli olarak diğer konteynere para attı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SEVGİLİSİNİ DE KULLANMIŞ!

İş çıkışı çöpleri atma bahanesiyle sevgilisi Behrens'e garaj ve para transfer ünitesinin kapısını açtırdı. İçinde 8 milyon 196 bin 925 euro olan iki konteyneri dışarıya çıkardı.

ÖZEL EKİP KURULDU AMA...

Ardından kayıplara karıştı. İşte bu soygunun ardından Almanya karıştı… Herkes Türk kızı Yasemin'in yaptığı vurgunla sarsıldı. Alman güvenlik güçleri, özel ekip kurarak karış karış Yasemin Gündoğan'ı aradı.

2 YIL SONRA İZİNE ULAŞILDI!

Dedektifler, o dönem yaptıkları incelemede Yasemin'in Türkiye'ye kaçmış olabileceği iddiasını ortaya attı. İşte bu soygundan yıllar sonra Yasemin Gündoğan'ın izine ulaşıldı. 8 milyonluk vurgun yapan Yasemin'in kaçtığı minibüsle önce Viyana'ya ulaştığı ardından paraları ticari havayolu taşımacılığı yapan kişilere paylaştırarak Türkiye'ye soktuğu anlaşıldı.

4 İSPANYOL DEDEKTİF ÇEŞME'YE GELDİ!

İşte bu karenin ortaya çıkmasının ardından Alman yetkililer, konuda uzman 4 İspanyol dedektifi Çeşme'ye yolladı. Yasemin'in villasının bulunduğu mahalle adeta ablukaya alındı. Bölgede kuş uçurtmayan dedektifler mahallede dükkan dükkan gezerek ipucu aradı. Bunun üzerine dedektifler, Gündoğan'ın öldürülmüş olabileceğini, paranın da bir başkasının eline geçmiş olabileceğini ortaya çıkardı.

DEDESİ DE ŞOK OLDU!

Yasemin Gündoğan'ın yaptığı vurgun baba ocağı Ordu'da da şok etkisi yaratmıştı. Dede Mehmet Gündoğan, "Torunum bu karakterde biri değil" diye konuşmuştu.