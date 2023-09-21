Ateş Kuşları’nın 24. bölümünde neler olacak?

Atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 24. Bölümüyle 22 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.
Atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 24. Bölümüyle 22 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.
24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
ŞİRKET ELDEN GİDİYOR
Nazmiye, Gülayşe'yi hem şirketten hem de evden kovar. Ancak Gülayşe yenilgiyi bu kadar çabuk kabul etmez. Babasının emanetine sahip çıkmak için diploma almaya karar verir. Peki ama Gülayşe diplomayı alana kadar, geriye bir şirket kalacak mıdır?
BARBAROS, GÜLAYŞE'YE DESTEK OLABİLECEK Mİ?
Barbaros, Gülayşe'ye kendisini unutturmaya çalışsa da onu bu zor zamanında bir başına bırakamaz. Elini tutamazken, Gülayşe'ye nasıl destek olacaktır?
ATEŞ KUŞLARI YİNE SOKAKTA
Evlerinden kovulan ateş kuşları şimdi aynı çocukluklarındaki gibi sokaktalardır. Gülayşe onu büyütmüş olan ailesine gerçekten sırtını mı döndü?
KARA YAŞAYACAK MI?
Kara ve Hüma nişanlanır. Feza ise Eyüboğlu mirasına konan Kara'nın ondan bağımsızlığını kazanacak olmasından hiç hoşlanmaz. Feza'nın bir sonraki hamlesi ne olacak?
Zıpkın, Kara'nın ölmek üzere olduğunu öğrenince Kara'ya kendi böbreğini teklif eder. Kara onu ölüme terk eden Zıpkın'ın böbreğiyle hayata geri dönmeyi kabul edecek midir?