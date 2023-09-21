Ateş Kuşları’nın 24. bölümünde neler olacak?

24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ŞİRKET ELDEN GİDİYOR

Nazmiye, Gülayşe'yi hem şirketten hem de evden kovar. Ancak Gülayşe yenilgiyi bu kadar çabuk kabul etmez. Babasının emanetine sahip çıkmak için diploma almaya karar verir. Peki ama Gülayşe diplomayı alana kadar, geriye bir şirket kalacak mıdır?