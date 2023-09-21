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Haberler Yaşam Ateş Kuşları'nın 24. bölümünde neler olacak?

Ateş Kuşları'nın 24. bölümünde neler olacak?

Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı, Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın 24. bölümü yine çok konuşulacak. Peki Ateş Kuşları'nın 24. bölümünde neler olacak? İşte Ateş Kuşları'nın 24. bölümüne ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

Atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 24. Bölümüyle 22 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.

Ateş Kuşları’nın 24. bölümünde neler olacak?

24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ŞİRKET ELDEN GİDİYOR

Nazmiye, Gülayşe'yi hem şirketten hem de evden kovar. Ancak Gülayşe yenilgiyi bu kadar çabuk kabul etmez. Babasının emanetine sahip çıkmak için diploma almaya karar verir. Peki ama Gülayşe diplomayı alana kadar, geriye bir şirket kalacak mıdır?

Ateş Kuşları’nın 24. bölümünde neler olacak?

BARBAROS, GÜLAYŞE'YE DESTEK OLABİLECEK Mİ?

Barbaros, Gülayşe'ye kendisini unutturmaya çalışsa da onu bu zor zamanında bir başına bırakamaz. Elini tutamazken, Gülayşe'ye nasıl destek olacaktır?

Ateş Kuşları’nın 24. bölümünde neler olacak?

ATEŞ KUŞLARI YİNE SOKAKTA

Evlerinden kovulan ateş kuşları şimdi aynı çocukluklarındaki gibi sokaktalardır. Gülayşe onu büyütmüş olan ailesine gerçekten sırtını mı döndü?

Ateş Kuşları’nın 24. bölümünde neler olacak?

KARA YAŞAYACAK MI?

Kara ve Hüma nişanlanır. Feza ise Eyüboğlu mirasına konan Kara'nın ondan bağımsızlığını kazanacak olmasından hiç hoşlanmaz. Feza'nın bir sonraki hamlesi ne olacak?

Ateş Kuşları’nın 24. bölümünde neler olacak?

Zıpkın, Kara'nın ölmek üzere olduğunu öğrenince Kara'ya kendi böbreğini teklif eder. Kara onu ölüme terk eden Zıpkın'ın böbreğiyle hayata geri dönmeyi kabul edecek midir?

Ateş Kuşları’nın 24. bölümünde neler olacak?

Ateş Kuşları her cuma yeni bölümleriyle Atv'de!

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