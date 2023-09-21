Süt helvası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

SÜT HELVASI NASIL YAPILIR?



Şekeri bir tencereye koyup üzerine sadece 1 bardak sütü ekleyip ocağa alın. Şeker eriyene kadar ocakta tutun (Sütün hepsinin ısınmasını istemiyoruz. Sadece şekerin erimesi için bunu yapıyoruz)

Ocaktan alıp kalan 4 bardak sütü ve yumurta sarısını da ekleyip çırpın. Yumurtanın iyice karışması gerekiyor.

Tereyağını tavaya alın. Eriyince unu ve bir fiske tuzu ekleyip rengi sararıncaya kadar sürekli karıştırarak kavurun.