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Süt helvası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kazandibi tatlısını andıran ve hafif bir tatlı olan Bursa'nın meşhur lezzetlerinden biri olan süt helvası evde nasıl yapılır? Oldukça pratik bir tatlı olan süt helvasının malzemeleri nelerdir?

HABER MERKEZİ

Dışı fırın sütlaç gibi kabuk bağlamış, içi yumuşacık kıvamlı olan süt helvası nasıl yapılır? İşte lezzetli mi lezzetli süt helvası tarifi...

Süt helvası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

MALZEMELER

150 gr. tereyağı (yarısı zeytinyağı olabilir)

1 su bardağı un (Bardak çok az tepeli olacak)

1.5 su bardağı şeker

5 su bardağı süt

1 yumurta sarısı

1 tutam tuz

Süt helvası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

SÜT HELVASI NASIL YAPILIR?

Şekeri bir tencereye koyup üzerine sadece 1 bardak sütü ekleyip ocağa alın. Şeker eriyene kadar ocakta tutun (Sütün hepsinin ısınmasını istemiyoruz. Sadece şekerin erimesi için bunu yapıyoruz)

Ocaktan alıp kalan 4 bardak sütü ve yumurta sarısını da ekleyip çırpın. Yumurtanın iyice karışması gerekiyor.

Tereyağını tavaya alın. Eriyince unu ve bir fiske tuzu ekleyip rengi sararıncaya kadar sürekli karıştırarak kavurun.

Süt helvası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Sütü ekleyin. Eklerken hızla karıştırmaya devam edin. Hemen toparlanıp muhallebi kıvamına gelecektir.

2-3 dakika daha karıştırarak pişirin ve uygun bir fırın kabına dökün.

200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar tutun. İster sıcak, ister soğuk olarak ikram edin.

Süt helvası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

SÜT HELVASININ PÜF NOKTASI

Süt Helvası yaparken unun kokusu çıkana kadar kavrulduğuna dikkat etmek gerekir. Gereğinden fazla kavrulur ise un kokusu baskın olacaktır.

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