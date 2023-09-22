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Keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri nelerdir?

Sevilen sütlü tatlılardan biri olan keşkül tatlısı, nasıl yapılır? Keşkül tatlısının malzemeleri nelerdir? Evde keşkül tatlısı yapılırken dikkat edilmesi gereken püf noktalar neler? İşte pratik keşkül tarifi...

HABER MERKEZİ

Bizans mutfağından günümüze kadar ulaşan keşkül bir diğer adıyla keşkül-ü fukara tatlısı, Osmanlı döneminde son şeklini almıştır.

Keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri nelerdir?

KEŞKÜL İÇİN MALZEMELER

1 litre süt

½ su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı pirinç unu

1 çay bardağı toz badem

Servisi için:

12 adet badem

1 yemek kaşığı file Antep fıstığı


Keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri nelerdir?

KEŞKÜL NASIL YAPILIR?

Toz şeker, pirinç unu ve toz bademi derin bir tencereye aktarın.

Sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırıp tüm malzemelerin pürüzsüzce birleştiğine emin olun.

Orta-kısık ateşte devamlı olarak karıştırarak kıvamı hafifçe koyulaşıncaya dek yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Krema kıvamına geldiğinde ocaktan alın.

Pişen keşkülü servis kaselerine paylaştırın. Önce ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. Ardından buzdolabına alarak dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerlerini badem ve file Antep fıstığı ile süsledikten sonra soğuk olarak servis edin.

Keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri nelerdir?

KEŞKÜLÜN PÜF NOKTALARI

Kontrollü olarak pişirilmesi gereken bir tatlı olan keşkülün kıvamı, sütlaç ve tavuk göğsü gibi piştikten sonra çok yoğun olmamalı. Eğer buğday nişastası kullanırsanız daha tok ve yoğun bir kıvamı olacaktır, dilerseniz pirinç unu yerine 2 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası da kullanabilirsiniz.

Keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri nelerdir?

Şimdiden afiyet olsun...

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