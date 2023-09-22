Keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri nelerdir?

KEŞKÜLÜN PÜF NOKTALARI

Kontrollü olarak pişirilmesi gereken bir tatlı olan keşkülün kıvamı, sütlaç ve tavuk göğsü gibi piştikten sonra çok yoğun olmamalı. Eğer buğday nişastası kullanırsanız daha tok ve yoğun bir kıvamı olacaktır, dilerseniz pirinç unu yerine 2 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası da kullanabilirsiniz.