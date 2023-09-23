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Haberler Yaşam 23 Eylül ekinoksu nedir? Ekinoksta neler olur?

23 Eylül ekinoksu nedir? Ekinoksta neler olur?

Ekinoks her yıl iki defa gerçekleşir. 21 Mart ile 23 Eylül tarihlerinde gerçekleşen bu olay nelerin müjdecisidir? Peki, ekinoks nedir, ilkbahar ekinoksu ne demek? İşte detaylar...

23 Eylül geldi çattı. Peki 23 Eylül'de gerçekleşecek olan ekinoksta neler olur ve etkileri nelerdir?

23 Eylül ekinoksu nedir? Ekinoksta neler olur?

Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.

Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanır.

23 Eylül ekinoksu nedir? Ekinoksta neler olur?

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90 derecelik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar.

Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır.

23 Eylül ekinoksu nedir? Ekinoksta neler olur?

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur.

Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

23 Eylül ekinoksu nedir? Ekinoksta neler olur?

GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır.

Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

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