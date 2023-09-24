Tanyer Yapı, doğayla bütünleşik, yeşil enerjiye önem veren çevreci projelere imza atmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin ülkede farkındalığa neden olduğunu belirten Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer, insanların sürdürülebilir enerji çözümlerine sahip doğal yaşam konseptine ilgi gösterdiğini söyledi.

MODERN KÖY PROJESİ

Tanyer Yapı olarak dile getiren Tanyer, "Urla Bademler'de yatay mimariyle 1+1'den 6+1'e farklı daire tiplerinden oluşan modern bir köy projesi olan TanUrla'da yalnızca mimari özellikleri değil, sürdürülebilir enerjiyi kullanan, doğaya saygılı bir yaşam şeklini de tasarladık. Projemizin lokasyonuna uygun olan ve bölgede doğal olarak yetişen bir peyzaj uygulayacağız. Yağmur sularını toplayıp değerlendireceğiz. Gri suları da toplayıp arıtarak kullanacağız. Aidatları azaltabilmek için yeşil enerji sistemini ve su tasarrufunu çok önemsiyoruz. Sadece peyzajda güzel göründüğü için yüksek su tüketimine neden olan bitkiler ve çim alanlar yerine daha doğal bir bitki çeşitliliği oluşturacağız. Çim alanları aşırı su tüketiminin önüne geçmek için yeterli miktarda kullanacağız" dedi.

EVLERİN ENERJİSİ GÜNEŞTEN

GENEL Koordinatör Taylan Tanyer, sürdürülebilir ve yeşil enerji konusunda gerçekleştirecekleri uygulamalarla konutların enerji ihtiyacının tamamına yakınını güneşten elde edeceklerini vurguladı.

DOĞRU MİMARİ KURGU

Tanyer, "Yenilenebilir enerjiyi doğal yaşamla birleştiriyoruz. Her evin çatısında güneş panelleri yer alacak. Temel aşamasında bunu planladığımız için mimari anlamda doğru bir kurguyla sanki konutun bir parçasıymış gibi uyumlu şekilde görünecek. Kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar için her evde şarj istasyonu olacak" diye konuştu.

TEMİZ VE SAKİN

Herkesin aynı anda araçlarını şarj edebileceği kapasitede bir altyapı uygulaması yapacaklarını belirten anyer, "Sitenin içinde hizmet verecek araçların da elektrikli olmasına karar verdik. Hem temiz hem de gürültüsüz ve hızlı bir şekilde site içindeki ihtiyaçları çözebileceğiz. Güneş enerjisini belli merkezlerde depolayarak ortak alanlarda ve evlerin enerji ihtiyacına da çözüm getiriyoruz. İsteyenler kendi evlerinde kullanacakları aküyle konutlarındaki enerji ihtiyacının tümünü güneşten elde edebilecek" dedi.