Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 38. bölümünde neler olacak?

38.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir, Müttefikler tarafından kaçırılan silahlarının terör örgütüne gideceği endişesi içindedir. Her ne kadar masadaki hainin Maruf olduğunu öğrenmiş olsa da, onu suçlayacak bir delili olmadığı için suçüstündeyken faka bastırmayı düşünür.