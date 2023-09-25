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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 38. bölümünde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 38. bölümünde neler olacak?

Proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu, Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 38. bölümünde neler olacak? İşte izleyicinin heyecanla beklediği Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 38. bölümüne ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın başrolü üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 38. bölümünde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 38. bölümünde neler olacak?

38.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir, Müttefikler tarafından kaçırılan silahlarının terör örgütüne gideceği endişesi içindedir. Her ne kadar masadaki hainin Maruf olduğunu öğrenmiş olsa da, onu suçlayacak bir delili olmadığı için suçüstündeyken faka bastırmayı düşünür.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 38. bölümünde neler olacak?

Bunun için de en iyi fırsat, Maruf'u silahları terör örgütüne verirken yakalamaktır. Fakat planı hiç beklemediği şekilde gidecektir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 38. bölümünde neler olacak?

Öte yandan Cancal Ağa'nın Urfa'da avukatlık yapan kızı Berfin, babasının ısrarlarına dayanamayarak İstanbul'a döner.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 38. bölümünde neler olacak?

Maruf'un yeğeni Vedat hala sevdiği eski karısının dönmesine sevinmiştir. Berfin'le barışmayı, hatta yeniden evlenmeyi düşünmektedir. Ancak gelişen olaylar onu Cezayir'le karşı karşıya getirir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 38. bölümünde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam her salı Atv'de!

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