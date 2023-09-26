Atv’nin iddialı dizisi ’Safir’ izleyicileri ekrana kilitledi

Cemile ile Aleyna büyük bir kavga ederler. Cemile kızından beklemediği bu tavır karşısında yıkıma uğrar. Gülfem'den intikam almak için Ateş'in Feraye ile evleneceğini ağzından kaçırmış gibi yapar. Gülfem bunu duyunca deliye döner, karşı çıkar ancak çabası boşunadır.