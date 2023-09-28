Ateş Kuşları’nın 25. bölümünde neler yaşanacak?

BARBAROS, GÜLAYŞE'NİN KORUMASI OLACAK MI?

Hacı Hafız ve Hacer, Barbaros'a Gülayşe'nin koruması olmasını teklif ettiğinde bir yandan Gülayşe'ye kendini unutturmak diğer yandan onu her gün görmek isteyen Barbaros bu teklife ne diyecek?