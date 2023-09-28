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Haberler Yaşam Ateş Kuşları'nın 25. bölümünde neler yaşanacak?

Ateş Kuşları'nın 25. bölümünde neler yaşanacak?

Atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 25. Bölümüyle 29 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı, Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın 25. bölümünde neler yaşanacak? İşte Ateş Kuşları'nın 25. bölümüne ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

Ateş Kuşları'nın yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Peki Ateş Kuaşları'nın 25. bölümünde neler yaşanacak?

Ateş Kuşları’nın 25. bölümünde neler yaşanacak?

25. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Gülayşe doyamadığı babasının ölümüyle yıkılır ancak ayağa kalkmak zorundadır. Artık ipleri eline alacaktır.

Ateş Kuşları’nın 25. bölümünde neler yaşanacak?

Eyüboğlu'nun en büyük hissedarı olarak babasının emanetini Kara ve Naz'dan kurtarmaya kararlıdır. Peki diploması dahi yokken bunu nasıl başaracaktır?

Ateş Kuşları’nın 25. bölümünde neler yaşanacak?

Gülayşe'nin şimdi tüm hayallerini gerçekleştirebilecek kadar gücü vardır. Bu güçle kimsesiz çocuklara yurt yapabilmek için, mola yerindeki ev ile birlikte Ateş Kuşları'nı ezip geçecek midir?

Ateş Kuşları’nın 25. bölümünde neler yaşanacak?

Tüm şartlar tersine dönmüşken, Gülayşe geçmişe mi takılacak yoksa yeni bir gelecek mi yazacak?

Ateş Kuşları’nın 25. bölümünde neler yaşanacak?

BARBAROS'UN YENİ YÜZLEŞMESİ

Çatal, Barbaros'a Nazmiye'nin yeğeni olduğunu söyler. Bütün ailesinin suçlu olduğunu öğrenen Barbaros'un artık canına tak eder.

Ateş Kuşları’nın 25. bölümünde neler yaşanacak?

BARBAROS, GÜLAYŞE'NİN KORUMASI OLACAK MI?

Hacı Hafız ve Hacer, Barbaros'a Gülayşe'nin koruması olmasını teklif ettiğinde bir yandan Gülayşe'ye kendini unutturmak diğer yandan onu her gün görmek isteyen Barbaros bu teklife ne diyecek?

Ateş Kuşları’nın 25. bölümünde neler yaşanacak?

Barbaros, Nizam'ın ölümünde Feza'nın parmağı olduğunu düşünür. Barbaros neyden şüphelendi? Yoksa Feza geride bir kanıt mı bıraktı?

Ateş Kuşları’nın 25. bölümünde neler yaşanacak?

GÜLAYŞE, BARBAROS'UN SİLAHI SATMASINA NE DİYECEK?

Barbaros yas tuttuğu şu zamanda, neden Nizam'dan ona yadigar kalan silahı satıyor? Gülayşe buna ne diyecek? Ya bu sefer yapılanların geri dönüşü olmazsa?

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